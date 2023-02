Dresscode und Stimmung

Zurückgelehnt, leger, gut aufgelegt: So lässt sich die Atmosphäre im Kabarett Niedermair am besten beschreiben. Wem nach Feschmachen ist, macht sich fesch. Wer aber direkt vom Büro eintrudelt, wird auch nicht weiter beachtet.

Da die Räumlichkeiten begrenzt sind (Sitzplatzkapazität maximal 100 Personen), kann es schon mal ein Gedränge bei der Garderobe oder dem Bar-Bereich geben. Wer aber mindestens 20 Minuten vor der Vorstellung da ist, hat genug Zeit.

Der richtige Platz

Der etwas rustikale Theatersaal verleiht dem Niedermair einen gewissen Laissez-Faire-Flair, der einer Kleinkunstbühne gut steht. Allerdings strotzen die Sitze nicht gerade vor Bequemlichkeit. Wer also medizinische Probleme an den Beinen hat oder einfach groß gewachsen ist, sollte auf einen Platz am Rand pochen.

Die Sicht und die Akustik sind aber von jedem Platz aus hervorragend. Und vollklimatisiert ist das Haus auch noch!