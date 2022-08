Witze aus der untersten Schublade

Stattdessen folgten Anekdoten aus der Zeit vor Streaming-Plattformen und über Social Media, zum Dating-Leben und den Problemen der Schulzeit. Die Themen waren gut gewählt, doch grottig umgesetzt. Witze darüber, dass man zu dem ruhigen Kind in der Klasse mehr oder weniger nett sein soll, weil es am nächsten Tag plötzlich "mit der Waffe in die Schule kommen könnte", waren grenzwertig. Oder, dass Gianni laut seinen FreundInnen "unmännlich" fährt und somit ein schlechter Autofahrer sei. Er erklärte dies anschließend damit, dass er vielleicht einfach einen "queeren" Fahrstil hätte, weil es ja eh schon "65 verschiedene Geschlechter" gäbe und man sich nicht mehr nur auf Mann und Frau beschränken könnte.

Ich verstehe schon, dass man einige gesellschaftskritische Witze machen möchte, die vielleicht gegen die Meinung der Allgemeinheit gerichtet sind, doch Kommentare wie, dass man während einer Polizeikontrolle "einfach die LGBTIQ-Karte" spielen soll, weil das ja "immer" geht, fand ich nicht witzig, sondern schlichtweg beleidigend.