Christof Spörk - Dahaam!

Viel scharfsinniger Wortwitz, untermalt mit musikalischen Klägen: Musikkabarettist Christof Spörk verbindet beides in seinen neuen Bühnenprogrammen, begleitet vom Großen Don Alberto Lovison-Orchester. Wie der Name schon sagt, dürfen wir uns hier auf eine humorvolle Analyse des Heimatbegriffs freuen. Denn: Dahaam ist immer was los. Außer wir schauen fern ...