Österreich und die Wissenschaft

In ihrem gut zweistündigen Programm gingen die beiden Wissenschaftler – nebst freundschaftlichem Panieren der Disziplin des jeweils anderen – insbesondere einer essentiellen Frage nach: Wozu braucht es Wissenschaft, wenn es eh das Internet und Esoterik zur Lebensberatung und Beantwortung aller Probleme gibt?

Zur heiteren Veranschaulichung der leider nachweisbaren Wissenschaftsskepsis der Österreicher:innen brachte das Duo etwa die Zahlen der Eurobarometer-Studie 2021 mit. Die nicht so gute Nachricht: Wir liegen darin stets europaweit auf dem vorletzten Platz. Die gute Nachricht: Zumindest einmal liegen wir dabei vor Deutschland - immerhin! Davon solle sich die Wissenschaft jedoch nicht entmutigen lassen, ganz im Gegenteil: "Gerade in Österreich muss man ganz dringend und so oft wie möglich über Wissenschaft sprechen," verortet Physiker Aigner.

Dass das mitnichten trocken ablaufen muss, zeigte das Duo mit vielen humorvollen Interpretationen, Anekdoten und durchaus nahbaren Beispielen aus dem Alltag. "Es geht um die spannendsten Geschichten aus der Wissenschaft – gleichzeitig aber auch um Nicht-Wissenschaftliches, was aber oft als 'wissenschaftlich' verkauft wird: Esoterik, Fake News, Aberglaube, … Wir behandeln unter anderem dieses Spannungsfeld – und wie man dazwischen unterscheidet," verrieten Moder und Aigner vorab zum Programm im Gespräch mit events.at.

>> hier geht es zum Interview.

Das Balancieren in besagtem Spannungsfeld gelang den beiden Wissenschaftlern auf der Bühne von Minute Eins an, nahezu durchgehend hatten sie die Lacher im Stadtsaal auf ihrer Seite. Sei es die Erklärung von Placebos, Impfungen, die Frage, wann Tindern am besten gelingen kann, die schier unglaubliche Kraft der menschlichen Selbstüberschätzung oder die Irrsinns-Behauptungen der Flat Earth Society ("ja, die gibt es wirklich!"): Eigentlich hätten die zwei Forscher mit all ihrem Stoff auch ein doppelt so langes Programm schreiben können.