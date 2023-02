"Ich bin Misses White und wir brauchen eure Hilfe" - in blauer Arbeitsjacke und mit Helm auf dem Kopf beginnt mit dem neuen Escape Room namens "Exit the Mine" im CoSA - Center of Science Activities im Grazer Joanneumsviertel ein Rätsel-Abenteuer mit Wissensvermittlung. In den Räumlichkeiten eines Schaubergwerks schlüpfen die Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren in die Rolle von Kumpeln eines Energieunternehmens, das neue Rohstoffe erschließen will.