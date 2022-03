Der größte Vergnügungspark des Landes befindet sich in St. Margarethen. In vier unterschiedlichen Themenwelten gibt es Attraktionen und Fahrgeschäfte für Klein und Groß.

Während die Kids sich in den Erlebnis- und Wasserspielplätzen sowie in den Klettergärten austoben können, bekommen die Erwachsenen ihren Adrenalinkick auf “Leonardos Flugmaschine” oder in der Achterbahn “Götterblitz”. Mit dem Saisonbeginn am 9. April 2022 wird auch die neue Wasserbahn “Biberburg” eingeweiht.

Informationen:

Saisonbeginn: 9. April 2022

Alter: Attraktionen für kleine und größere Kinder sowie Erwachsene

Im Eintritt sind alle Attraktionen inkludiert

Märchenparkweg 1 / 7062 St. Margarethen im Burgenland