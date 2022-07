Gratis ins Museum: Familien-August im Lentos

Mit der Intervention im Außenraum und Museumsfoyer des Lentos reagieren fünf ukrainische Künstler*innen mit "Can you see what I see" auf den Ukraine-Krieg. Bestehend aus einer Installation vor dem Lentos sowie Videoarbeiten, Filmen und Zeichnungen bezieht sich diese Emergency Intervention auf die dramatische Lage, die ganz Europa betrifft.