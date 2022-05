Im Technischen Museum können Kids in neue Rollen schlüpfen: Von ErfinderIn, über AstronautIn, DetektivIn, bis zu MatrosIn. Angeboten werden Rallyes inklusive Ausstellungsführungen sowie Workshops von geschultem Personal zu unterschiedlichen Themen. Im letzteren Paket ist sogar leibliche Verpflegung mit Kuchen und Getränken inkludiert.

Alter: Verschiedene Angebote von 4 bis 12 Jahren

Personenanzahl: 10-25 Gäste

Für Motto-Partys: Playworld Vienna

Nach einer Party in der Playworld ist guter Schlaf garantiert! Denn in diesem Indoor-Spielplatz können sich Kinder so richtig austoben: In der Kletterhalle, am interaktiven Dancefloor, im Riesen-Bällebad oder auf der Rutschbahn. Und das ist noch nicht alles: Für die Feier selbst kann einer von zehn verschiedenen Räumen gebucht werden. Die Motive reichen von Prinzessin, über Pirat, bis zu Urban Disco. Plus: Sollten Kleinkinder dabei sein, können diese in einem eigenen Bereich mit ihren Eltern rumtollen.

Alter: Manche Attraktionen mit Altersbeschränkung, aber eigener Baby-/Kleinkind-Bereich

Personenanzahl: 6 Kinder und 2 Erwachsene (weitere Gäste buchbar)