Naturerlebnisse, Kreativität & Workshops

Teilnehmen können alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, die in Wien wohnen und deren Ferienbetreuung nicht bereits durch einen Hortplatz oder durch die Ferienbetreuung der Stadt Wien - Kindergärten (MA 10) an einem Bildungscampus-Standort gewährleistet ist. Die Kosten betragen pro Kind und Woche 50 Euro inklusive Mittagessen und Jause. Für das zweite und dritte Geschwisterkind werden jeweils 25 Euro verlangt, ab dem vierten Kind ist die Teilnahme gratis. Für Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung werden keine Kosten verrechnet.

Angeboten werden unterschiedliche Programme mit und ohne Lernförderung. Im "normalen" Kinderprogramm gibt es unter anderem Ausflüge in die Natur, Kulturerlebnisse und Workshops zu Kreativität, Naturwissenschaft und Technik wie auch Schwimmlernkurse bzw. Fahrradkurse für Kinder zwischen acht und elf Jahren. Daneben gibt es ein Angebot für Volksschüler mit Lernförderung in den Fächern Deutsch bzw. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Mathematik am Vormittag sowie einer Freizeitbetreuung am Nachmittag.