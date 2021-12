Warten auf das Christkind: Events für Kinder am 24. Dezember

Heiligabend rückt näher, die Vorfreude ist (nicht nur bei den Kleinen!) entsprechend groß. Natürlich hat das Christkind bereits pflichtgemäß die großen und kleinen Überraschungen für den Weihnachtsabend in finaler Planungsphase. Für den letzten Schliff braucht es aber vielleicht noch einen ungestörten Zeitpuffer.

Zum Glück ist der Kultur-Lockdown in Wien bereits vorbei, daher gibt es am 24. Dezember ein paar Veranstaltungen in der Bundeshauptstadt, die dem jungen Publikum die Wartezeit auf das Christkind abwechslungsreich verkürzen können. Hier eine Auswahl: