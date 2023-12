Besinnliche Stimmung in der Stadthalle

Am 12. Dezember findet unter dem Motto "It's Christmas Time" die Gerberhaus-Weihnachtsgala in der Wiener Stadthalle mit swingenden Christmas Classics statt. Die Gala steht im Zeichen des Klimaschutzes., ein Teil der Erlöse kommt Umweltschutzprojekten zugute.

Den weihnachtlichen Zauber wird am 14. Dezember die deutsche Popsängerin Sarah Connor in der Stadthalle weiter streuen: Nach ihren beiden Weihnachtsalben "Christmas in my Heart" und "Best Side of Life" präsentiert Connor mit ihrer neuen Platte "Not so silent night" nun eigene festliche Werke. Wer sich von Sarah Connors weihnachtlichem Talent überzeugen möchte, sollte wohl zur Stadthalle pilgern.