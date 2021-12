Auch wenn Weihnachten nach dem 24. Dezember eher vorbei ist, besteht in Wien die Möglichkeit, nach Heiligabend noch ein wenig Weihnachtsstimmung aufleben zu lassen. Aufgrund der Einschränkungen durch die aktuellen Corona-Maßnahmen haben nämlich ausgewählte Christkindlmärkte in Wien ihre Öffnungszeiten um zwei Tage, also bis inklusive 26.12., verlängert.