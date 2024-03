Popstar Adele legt auf Anraten der Ärzte eine Pause ein. Sie müsse ihre Konzertreihe in Las Vegas unterbrechen, teilte die 35-jährige Britin am Dienstag (Ortszeit) in sozialen Medien mit. Sie sei schon am Ende ihrer letzten Auftritts-Serie krank gewesen und habe sich auch während einer Auszeit nicht völlig erholt. Leider sei ihre Stimme davon betroffen, führte Adele weiter aus. Sie werde ihre Fans "wie verrückt" vermissen und es tue ihr sehr leid, schrieb sie auf Instagram.