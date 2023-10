Wehe, wenn sie losgelassen

Und g'spüt, oh ja, das haben die drei Burchen an diesem Abend in der Marx Halle! Dass ordentlich Gas gegeben wird, war jedem klar, der Pizzera und Seiler kennt und sich auch die Songs von AUT of ORDA bereits zu Gemüte geführt hat. Doch auch, wenn die Lieder bereits am Smartphone oder PC krachen mögen, so ist AUT of ORDA eine Band, die erst live so richtig zeigt, was sie kann – und dabei ein Erlebnis von der allerersten Minute ist:

Seiler, Pizzera und Fellner feiern auf der Bühne den zusammen kreierten Wahnsinn, sprengen Genre-Grenzen, Schubladen und Kategorisierungen und zeigen sich frei von Zwängen massentauglicher (ja, Ironie!) Musik-Korsetts. "Alles ist erlaubt, wir lieben den Tabubruch!", scheint das Motto der Aura zu sein, die die drei umgibt – und in der sie sich wohlig einbetten.

Besonders Seiler und Pizzera scheinen es zu lieben, endlich auf der Bühne so richtig die Sau rauszulassen und sich auf einer neuen musikalischen Spielweise auszutoben (was nicht heißt, dass wir uns Rammstein-Gefilden nähern, we are still an Ö3-Show!). "AUT of ORDA ist zelebriertes Chaos", erklärte Fellner im events.at-Interview – und das erste Konzert der Burschen ist der perfekte Beweis dafür. Tipp: Wer besonders "Wigl Wogl" nicht einmal live erlebt hat, hat sein Leben nicht gelebt.