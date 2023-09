Und weil kreativer Wahnsinn bei den drei Herren Normalzustand zu scheint, haben sie sich auch für ihr erstes gemeinsames Live-Konzert etwas Besonderes ausgedacht: Bei der "Red Bull Show 100" am 21. Oktober in der Marx Halle Wien präsentieren Seiler, Pizzera und Fellner eine 100-minütige Bühnehsow, die sie in nur 100 Stunden von Grund auf auf die Beine stellen mussten, jeder Schritt dabei von Kameras begleitet.

Man darf also durchaus gespannt sein – auch, weil AUT of ORDA dort das erste Mal den "Song für Österreich" vorstellen werden, den sie gemeinsam mit Ö3 ins Leben riefen und bei dem das ganze Land mitschrieb. Ob uns ein neues "I am from Austria" erwartet? Abwarten. Sicher ist: Der Wahnsinn scheint bei AUT of ORDA dann doch irgendwie Sinn zu ergeben.