Pop-Punk-Party in der Wiener Stadthalle

Die Wiener Stadthalle verwandelte sich schnell in eine Partylocation: Sprühkanonen mit Lametta und Konfetti, riesige schwarz-orangefarbene Luftballoons in der Menge, die während der Show von den Fans herum geschossen wurden. "Es ist so lange her, seitdem ich auf Tour war", erzählte Lavigne, die sich an diesem Konzertabend jedoch etwas wortkarg zeigte. Wer sich eine gefühlvolle Rede der Punk-Prinzessin gewünscht hat, wurde enttäuscht. Immerhin erwähnte sie, dass ihr erstes Album vor mittlerweile 20 Jahren erschienen ist – ein bedeutendes Fossil aus der Jugend jeglicher Millenials im Publikum.

Kurz darauf wurde der Hit "Complicated" angespielt, der die Halle zum Grölen brachte. Gefühlt jede:r sang die Teenie-Hymne aus tiefstem Herzen mit, der Song wurde mit einem Gitarrensolo am Schluss abgerundet. Ältere Rock-Balladen wie "My Happy Ending" oder "Wish You Were Here" sowie neuere emotionale Hits wie "I'm A Mess" sorgten für unzählige Lichtermeere und textsichere Sänger:innen im Publikum.

Während des Auftritts durften auch drei Fans zu Avril Lavigne auf die Bühne, die Sängerin zeigte sich dabei nahbar und bodenständig. Sie lachte für Fotos mit ihnen in die Kamera und performte zudem mit Voract Phem den Banger "Wannabe" von den Spice Girls. Zwischenzeitlich griff die 38-Jährige auch selbst zur Gitarre oder stellte auch am Schlagzeug beim Song "Love Sux" ihr Können zu Beweis.