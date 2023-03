Ihre AnhängerInnen wurden nicht enttäuscht, die fünf US-Musiker spielten Hits wie "Better of dead", "Agree to disagree" und "Leave it all Behind". Zwischendurch sah man sogar eine junge Frau, die sich kurzerhand auf die Bühne schlich, um Quinn zu umarmen und sogar ein paar Songzeilen mit der Band performen durfte. Sleeping with Sirens gaben bei ihrem Auftritt volle Power, auch wenn die Akustik in der Arena Wien an diesem Abend zu wünschen übrig ließ: Ton und Lautstärke waren stellenweise sehr übersteuert, mehrere Lieder waren nur schwer verständlich und Quinns Gesang wurde durch die Instrumente teilweise leider übertönt.