"Also sprach Zarathustra" mag nicht das originellste Intro für eine Rockshow und der Fun-Punk aus der Zeit rund ums Millennium etwas in die Jahre gekommen sein. Aber beides "funktioniert" noch immer, zumindest war das beim umjubelten Gastspiel von Blink-182 am Mittwoch in der zum Bersten gefüllten Wiener Stadthalle der Fall. Das Trio ist nach knapp zehn Jahren erstmals wieder in klassischer Besetzung unterwegs. Der Gruppe macht das spürbar Spaß, dem Publikum auch.