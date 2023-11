Nachdem sie 2022 mit ihrer "Future Nostalgia"-Tour viele Erfolge gefeiert hat, scheint Dua Lipa (28) für ihre Tournee im kommenden Jahr 2024 große Pläne zu schmieden. Wie eine anonyme Quelle "The Sun" verraten hat, soll sie derzeit mit ihrem Team an "ihren ersten Stadionshows" für den Sommer arbeiten.

"Dua wird 2024 überall sein", so der Insider. "Auf ihrer 'Future Nostalgia'-Tour 2022 gab es zwölf Arena-Shows in Großbritannien, ein paar große Stadionauftritt sind also durchaus möglich. Ihre Popularität ist seitdem nur noch gewachsen."