Support für Ed Sheerans Tour: Wer ist Newcomerin Cat Burns?

Peters hat im vergangenen Jahr in ihrer britischen Heimat den Durchbruch gefeiert - ihr Debütalbum "You Signed Up for This" landete in Großbritannien auf dem zweiten Platz der Charts. Schon seit einigen Jahren ist sie zudem auf YouTube aktiv und hat mehrere Singles veröffentlicht.

Cat Burns hingegen, die mit bürgerlichem Namen Catrina Keri Oluwaseun Burns-Temison heißt, startet erst seit diesem Jahr richtig durch. Mit ihrer Single "go" feierte sie Charterfolge in Großbritannien, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Superstars wie Sam Smith (30) sind bereits Fans der Sängerin. Die beiden veröffentlichten erst kürzlich ihre gemeinsame Version von "go".