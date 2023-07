"Deafheaven" schiebt sanft "Sunn O)))" zur Seite, um etwas näher an der Bühne zu stehen, während "Esben and the Witch" noch an der Bar ein kleines Bier kauft. Und "Black Country, New Road" hat schon das Handy gezückt, um den ersten Song des Sets auf Video zu bannen.

Es ist erstaunlich, wie viele unterschiedliche Band-Shirts am Dienstag im Wiener Porgy & Bess beim Abend mit Emma Ruth Rundle zu sehen sind. Doch bei der US-Singer-Songwriterin laufen die musikalischen Fäden all der genannten Interpret:innen zusammen. Denn obwohl Rundle "nur" mit Klavier, Gitarre und einigen Audio-Effekten auftritt, schafft sie diese typisch üppig-düstere Atmosphäre der Genres Doom Metal, Neofolk und Post Rock.