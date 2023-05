Nun startet der größte Musikbewerb der Welt: Mit dem 1. Halbfinale wird am Abend in der M&S Bank Arena von Liverpool der 67. Eurovision Song Contest eingeläutet. Und das erste Semifinale hat es in sich, finden sich doch mit Ex-Siegerin Loreen ("Tattoo") aus Schweden und Käärijä ("Cha Cha Cha") aus Finnland gleich Topfavoriten im Rennen. Österreichische Fans müssen sich noch bis Donnerstag gedulden, wenn Teya & Salena mit "Who the hell is Edgar?" um ihren Finaleinzug kämpfen.