Viele Liebesbotschaften

Getreu dem Namen der Tour war das Konzert als Safe Space voller Liebe und Inklusion inszeniert. "Look out for each other", riet Harry Styles den kreischenden Fans, forderte sie auf, sich die Hände zu reichen und dem/der Nachbar/in ein "I Love You" zu schenken. Auch gab der 28-Jährige den einen oder anderen Liebestipp ("No late night talking!", passend natürlich zum neuen Song) und sogar ein öffentliches Coming-Out einer Besucherin fehlte nicht an diesem Abend (zwar keine Seltenheit bei Harry Styles-Konzerten, aber stets ein schöner Moment, wenn der Popstar dazu freudig mit der ganzen Halle die Regenbogenflagge schwenkt).