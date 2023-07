Wassermelonen, Federboas und viel Glitzer: Harry Styles kommt im Rahmen seiner "Love On"-Tour am 8. Juli ins Ernst-Happel-Stadion. Der 29-Jährige trat zuletzt im Sommer 2022 in Österreich auf, damals in der ausverkauften Wiener Stadthalle.

Mit dabei: Seine Vorgruppe "Wet Leg", die ab 19:00 Uhr Hits wie "Satellite" und "Daylight" zum Besten gibt.