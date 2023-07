Harry Styles: Fakten zur Vorbereitung aufs Wien-Konzert

Welche Songs schaffen es auf die Setlist?

Fans bekommen beim Konzert natürlich die Hits ihres Lieblings zu hören. Jedoch ist die Wartezeit auf die Highlights ausschlaggebend – in Harrys Fall: Wann läuft "Watermelon Sugar"? Die Antwort ist zwar nicht in Stein gemeißelt, aber mithilfe von Erfahrungsberichten von vorherigen Konzerten derselben Tournee kann eine Prognose gestellt werden. Und die besagt folgendes: "Watermelon Sugar", "As It Was" und allen voran "Sign of the Times" spielt Styles erst ganz zum Schluss.

Besonderes Schmankerl für die OD-Ultras: "What Makes You Beautiful" gibt das Ex-Mitglied auch Solo gerne zum Besten.

Wie fühlt sich ein Harry Styles-Konzert an?

Am 16. Juli 2022 war Harry Styles schon einmal im Lande und spielte vor der ausverkauften Stadthalle. Natürlich waren wir bei events.at bei dem Konzert dabei und haben unsere Eindrücke dokumentiert: