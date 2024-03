Der britische Sänger James Blunt hat Freitagabend das - vorläufig - einzige Österreichkonzert der Europatour zum neuen Album "Who We Used To Be" in der Innsbrucker Olympiahalle gespielt. Vor etwa 6.000 Fans kredenzte er im Quartett-Setting zwar vor allem ein Potpourri an wohlbekannten Hits, wagte sich aber auch in - für Blunt-Verhältnisse - experimentelle Gefilde vor. Diese Lust auf Musikneuland garnierte er mit selbstironischen und launigen Ansagen.