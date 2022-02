Erst vergangenes Wochenende hat Thom Yorke mit seinem neuen Projekt The Smile drei Shows in London gespielt, die weltweit gestreamt wurden. Nun hat die Gruppe, die neben Yorke noch aus seinem Radiohead-Bandkollegen Jonny Greenwood sowie dem Jazzschlagzeuger Tom Skinner (Sons of Kemet) besteht, ihre erste große Europatournee angekündigt. Diese beginnt am 16. Mai in Zagreb und führt The Smile bereits am Tag darauf, 17. Mai 2022, nach Wien in den Gasometer.