Punkinstitution "The Offspring":

Ein Jahr noch, dann der 40er steht an: Die US-amerikanische Punkinstitution The Offspring hat im Laufe ihrer Karriere so einiges erlebt. Die Band um Sänger Dexter Holland und Gitarrist Kevin John "Noodles" Wasserman hat vom Aufstieg des Musikfernsehens (und den eigenen damit verbundenen Erfolgen) über den Einbruch der klassischen Musikindustrie bis zur Renaissance und Streamingdominanz eigentlich alles mitgemacht. Alben wie "Smash" (1994) oder "Americana" (1998) und darauf enthaltene Hits - es sei nur gesagt: La, la, la-la-la, la, la, la-la-la - reichen immer noch für genug "Self Esteem", um weiter von Festival zu Festival und Show zu Show zu touren. Und irgendwie scheint dieser Form des Punkrock mittlerweile generationenübergreifend bei allen zu funktionieren. Am 13. Mai spielt The Offspring ein ausverkauftes Konzert in der Wiener Neustädter Arena Nova - keine kleine Sache also. Eines ist sicher: Es wird laut.