Das Janoska Ensemble ist bekannt für seinen "Janoska Style": einem Mix aus Klassik, Jazz, Pop und spontaner Improvisation. Damit präsentieren sie am 12. Oktober ihr "Best Of" im Wiener Musikverein, wo vor zehn Jahren auch ihr Debütkonzert stattfand und ihr musikalischer Stil sich etablierte. Seitdem feierten sie viele Erfolge und bieten diesmal ihre Lieblingsstücke aus ihren bisherigen (ausgezeichneten) Alben an, wie "Rumba for Amadeus" (Eigenkomposition), Brahms‘ Ungarischer Tanz, Stücke von Béla Bartók, Paul McCartney und vielen weiteren.