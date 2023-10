Nico Santos wird Vater: Tour 2024 verschoben

Nach Baby-News: Nico Santos verschiebt Tour

Weiters schreibt Santos, dass er zum Zeitpunkt des Geburtstermins unbedingt für seine Familie da sein wolle. Daher führt er noch aus: "Das heißt aber, dass ich deshalb die Tour vom Frühjahr 2024 in den Herbst 2024 verschieben muss. Ich hoffe, ihr habt auch hier für mich Verständnis."

Nico Santos hat sich mit Hits wie "Rooftop", "Safe" oder "Oh Hello" als einer der aktuell gefragtesten Pop-Acts in der deutschen Musikszene etabliert. Auch hierzulande kann er sich vieler Fans erfreuen, wie etwa sein Auftritt am Donauinselfest 2022 zeigte. Mit seinem aktuellen Album "Ride" wäre er am 25. Februar im Gasometer aufgetreten. Bereits gekaufte Tickets behalten für den neuen Termin am 4. November 2024 ihre Gültigkeit. Das Konzert wurde zudem in die Wiener Stadthalle hochverlegt.

