Bei der Show "Sing meinen Song" tauschst du dich mit anderen Künstler:innen musikalisch aus. Wie verortest du derzeit den deutschsprachigen Pop-Markt?

Ich finde die aktuelle Entwicklung im Deutsch-Pop sehr spannend, da hat es einen großen Switch gegeben, vor allem durch den Einfluss von Rap und Hip-Hop. Die Grenzen verfließen immer mehr, man denkt nicht mehr stur in den einzelnen Genres. Ich bin gespannt, wohin das alles noch geht. Musik steht nie still, sie entwickelt sich immer weiter – und das ist gut so! Auch Pop-Künstler:innen, die "nur" Pop gemacht haben, werden sich künftig Neues überlegen. Ich glaube, dass noch einige weitere Genres entstehen werden.

Wirst du selbst künftig noch mehr mit anderen Genres experimentieren?

Das habe ich zum Glück immer schon gemacht, indem ich für andere und mit anderen Künstler:innen geschrieben habe. Hip-Hop, Schlager, Filmmusik für den Tatort, … Jetzt habe ich mein neues Album fertig geschrieben und wieder einen freien Kopf für Neues. Demnächst werden auch einige Dinge rauskommen, die auch für Nico-Fans ganz neu sein werden …

Im letzten Jahr warst du bei uns am Wiener Donauinselfest der Hauptact. Wie war der Auftritt für dich?

Definitiv einer meiner absoluten Lieblingsmomente 2022! Das Publikum in Österreich ist immer so dankbar und geht so ab! Das war unfassbar toll. Plus: Einer meiner engsten Jugendfreunde wohnt in Wien und war auch mit dabei. Es war so schön, daran zu denken, wie man früher zusammen von Musik geträumt hat, und dann spielt man tatsächlich auf diesem riesigen Open-Air-Gelände!

Auf der „Ride“-Tour schaust du im Februar 2024 im Wiener Gasometer vorbei. Das dauert zwar noch eine Weile, aber worauf können die Fans sich freuen?

Auf eine komplett neue Show! Wir geben uns nicht mit Wiederholungen zufrieden, wir wollen immer wieder etwas Neues schaffen für die Fans. Diese Überraschungsmomente sind das Wichtigste – und darauf freue ich mich schon sehr.