Austro-Shootingstar Oskar Haag

Haags Vater Oliver Welter, Sänger der heimischen Indie-Formation Naked Lunch, hatte ein bisschen seine Hand im Spiel. Das Potenzial des Sohnemanns erkennend, schickte er ein Demo von "Stargazing" an FM4-Journalisten Fritz Ostermayer. Daraufhin geschah alles Schlag auf Schlag, in rasantem Tempo. Der Erfolg wäre ihm "irgendwie passiert", meint Haag nun immer wieder in Interviews. Und dass ihm bewusst sei, dass er ohne Hilfe seines berühmten Musikervaters wohl nicht dort wäre, wo er jetzt ist. "Es gibt sicher viele 17-Jährige, die mindestens so gut sind wie ich, aber kein Glück haben," sagte er etwa in einem Gespräch mit dem Magazin The Gap.

Sein eigentlicher Berufswunsch sei ja Schauspieler gewesen – und auch den hat er sich der Teenager bereits erfüllt, auf der Bühne des Wiener Burgtheaters ist Oskar Haag etwa im Shakespeare-Stück "Wie es euch gefällt" zu sehen. Aber die Liebe (und auch das Talent) zur Musik setzte sich mit durch, und Feuilleton wie Radio feiern ihn dafür: "Stargazing" kletterte flugs auf Platz 1 der FM4-Charts, ebenso seine Songs "Black Dress" und "The Summer We Need".