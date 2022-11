Nach solchen "unerhörten" Erfolgen wie den euren: Legt man sich bei jedem neuen Werk die Messlatte noch höher? Will man sich immer noch ständig selbst übertrumpfen?

Pizzera: Natürlich will man immer besser werden, will immer höher und weiter hinaus – das ist leider der Kulturkapitalismus, in dem wir leben, der leider tatsächlich schnell in Überpräsenz münden kann, wie vorhin bereits angesprochen. Aber mit solch einem Mindset steht man sich am Ende nur selbst im Weg.

Als Otto und ich damals mit Pizzera & Jaus begonnen haben, sind wir einfach blind in die Nebelwand hineingelaufen – und das war wohl gut so, weil wir sehr frei und ohne jegliche Kalkulation waren in unserem Schaffen.

Apropos Kalkulation: Wie wichtig sind denn Trends in eurer Arbeit, eurer Kreativität?

Pizzera: Überhaupt ned wichtig! Würden wir das tun, müssten wir aktuell mit Clock Synthesizer und Autotune arbeiten. Du kriegst bei uns, was du hörst. Wir setzen auf ehrliche Live-Musik. Bei uns ist nix gefälscht. Und auf das samma stolz!