Schwerpunkt auf europäischen Stücken

Der Schwerpunkt des diesjährigen Programms liegt auf europäischen Stücken des 19. und 20. Jahrhunderts, mit drei Werken Bedřich Smetanas wird anlässlich seines 200. Geburtstages einer der tschechischen Jahresregenten geehrt, so Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer in einer Aussendung. Den Auftakt bestreitet man mit dem Walkürenritt aus Wagners "Die Walküre", weitere Programmpunkte sind neben den beiden Arien und dem Smetana-Schwerpunkt Augusta Holmès "La Nuit et l'Amour", Aram Iljitsch Khatschaturjans "Säbeltanz" aus dem Ballett "Gajaneh" und Schostakowitschs Walzer Nr. 2 aus der Suite für Varieté-Orchester.