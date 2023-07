Regisseurin Mückstein zeigte sich solidarisch

Mit dabei war auch Regisseurin Katharina Mückstein, die sich in der MeToo-Debatte in der heimischen Filmszene stark engagiert hat. "Das, was wir in der Geschichte von Rammstein erleben, ist sehr nah dran, was wir in allen Teilen der Kulturbranche immer wieder sehen: Dass Anschuldigungen sehr selten eine Konsequenz haben. Deshalb stehe ich heute hier in Solidarität mit jenen Personen, die sich getraut haben, über das zu sprechen, was sie erlebt haben", sagte sie der APA. "Und um ihnen zu zeigen, dass ich ihnen glaube."

Ihrer Meinung nach sei ein Kulturwandel in der Gesellschaft notwendig. "Betroffene sind nicht mehr bereit, sich mundtot machen zu lassen, weshalb ein ganzes System von Gewalt, das Teil unserer Gesellschaft ist, sichtbar wird." Es brauche einen moralischen Kompass für diese Fälle. Wichtig war ihr außerdem zu betonen, dass das öffentliche Sprechen "einen sehr, sehr hohen Preis" habe. "Das macht niemand gerne. Und ich kenne keine betroffene Person, die davon einen Vorteil gehabt hätte." Für Veranstaltungen wie das Rammstein-Konzert bräuchte es Verträge, in denen Übergriffe als Vertragsbruch festgehalten sind.