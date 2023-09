Ticketvorverkauf startet schon 2023

Udo Jürgens' guter Freund Billy Todzo (72), der bei der Tour als Trommler dabei sein wird, sagte wiederum der deutschen "Bild": "Das Gefühl, mit Udo wieder gemeinsam Konzerte zu spielen, beflügelt mich und macht mich unsagbar glücklich. Es ist, als wäre er wieder lebendig geworden." Udo Jürgens war im Dezember 2014 im Alter von 80 Jahren überraschend an Herzversagen gestorben.

Die Konzert-Reihe "Da Capo Udo Jürgens" soll im Herbst 2024 stattfinden und in insgesamt 17 Städten in Deutschland und Österreich zu sehen sein. Der Vorverkauf dafür startet schon am 20. September.

Posthum: Neues Jürgens-Album

Fans, die sich jetzt schon auf die Tournee einstimmen möchten, können dies unter anderem mit einem neuen Album der Musiklegende tun: "Die Blumen blühn überall gleich – Seine schönsten Kinderlieder mit den Texten von James Krüss". Wie der Titel schon verrät, schrieb Jürgens in den 1970er-Jahren gemeinsam mit Krüss Kinderlieder, die bis jetzt unveröffentlicht blieben und nun als CD erscheinen.