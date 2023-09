Cousines Like Shit ist ein Avant-Trash-Duo aus Wien (Laura und Hannah Breitfuss), das mit Anna Sophie Adelt am Schlagzeug und Lisa Weinberger am Bass spielt. Ihre EP "Young and Online" wurde von dem New Yorker Künstler Madison Velding-Vandam produziert. Ihr Track "Barbie" ist ein kleiner Vorgeschmack auf das neue Album, das im Herbst erscheinen wird. Spannender neuer Alternative made in Austria!

Donnerstag, 07.09., ab 21.00 Uhr im Metropol