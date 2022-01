Corona-Fallzahlen: Wiener Philharmoniker müssen Konzerte absagen

Hier hätten die Wiener Philharmoniker unter Valery Gergiev und mit dem Pianisten Denis Matsuev Rachmaninows Konzert für Klavier Nr. 2 sowie seine Symphonie Nr. 2 spielen sollen. Immerhin wurde dieses Programm vor der Absage von ORF III aufgezeichnet und soll in absehbarer Zeit ausgestrahlt werden.

Für die Zeit ab Mitte Februar zeigen sich die Musiker indes optimistischer. "Wir gehen davon aus, dass wir alle Konzerte ab 18. Februar in Wien, im europäischen Ausland und in den USA wie geplant spielen können", so Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer.