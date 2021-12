Super Smash Bros. Ultimate

Du willst deinen Frust im Lockdown freien Lauf lassen? Dann besorg dir unbedingt "Super Smash Bros. Ultimate" und kämpfe als Pikachu, Mario, Link, Samus & Co, gegen anderen Figuren oder deine FreundInnen. Die abwechslungsreichen Spielfelder und Angriffskombinationen sind perfekt, um Stress abzulassen! Hier geht's direkt zum Spiel!

51 World Wide Games

Wie der Name schon verrät, warten hier 51 Brett-, Karten-, Minispiele & Co. in der digitalen Version auf dich. Vertreib dir deine Freizeit mit Spielen wie Blackjack, Billiard, Kugel-Puzzle, Domino und mehr. Von Langeweile gibt es hier keine Spur! Hier geht's direkt zum Spiel!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Hol dir wunderschöne Landschaften und das Urlaubs-Feeling nach Hause mit "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"! Begleite Link in seiner Welt voller Abenteuer und entdecke, was mit dem zerstörten Königreich von Hyrule passiert ist. Hier geht's direkt zum Spiel!

Luigi's Mansion 3

Luigis Hotelurlaub nimmt eine gruselige Wendung, denn König Buu Huu hat ihn und seine FreundInnen in einer Villa eingesperrt. Hilf Luigi aus dem Albtraum zu entkommen und seine FreundInnen vor Geistern, Phantomen & Co. zu retten! Bist du mutig genug, dich dieser Mission zu stellen? Hier geht's direkt zum Spiel!