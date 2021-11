Am 25. November ist in Amerika der Tag, um dankbar zu sein: An Thanksgiving – auch liebevoll “Turkey Day” genannt – trifft die ganze Familie zusammen, um zu schmausen und den Ursprüngen ihres Volkes zu gedenken. Letztere Tradition ist im Laufe der Jahre immer mehr in den Hintergrund gerückt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man die US-Kolonialgeschichte nicht mit einem friedlichen Fest wettmachen kann.