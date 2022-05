Wenn die Geschichte des Glöckners von Notre Dame nicht in Paris, sondern in Wien angesiedelt wäre, würde man ihn die Pummerin im Stephansdom läuten hören. Wie passend also, dass die Präsentation des gleichnamigen Musicals am Dachboden des Doms stattfand. Unter den erstaunlich luftigen Balken und in angenehm schummriger Atmosphäre durfte ein erster Blick hinter die Kulisse der kommenden Ronacher-Produktion geworfen werden.