Stimmkräftiger Cast für Musical in der Volksoper

In der Hauptrolle des Tony debütiert der schwedische Musicaldarsteller Anton Zetterholm an der Volksoper. Zetterholm gewann 2008 die Casting-Show "Ich Tarzan, Du Jane", worauf Engagements auf zahlreichen großen Bühnen in Deutschland und Österreich (u. a. Tanz der Vampire und Elisabeth), sowie am Londoner West End ("Les Misérables") folgten. Ab März wird er auch Das Phantom in "Das Phantom der Oper" am Raimund Theater verkörpern.

In die Rolle der Maria schlüpft Opernstudio-Mitglied Jaye Simmons. Simmons studierte Gesang an der Juilliard School New York und war bereits in Produktionen wie "Die Zauberflöte", "Orpheus in der Unterwelt" und "Die Reise zum Mond" auf der Bühne der Volksoper zu sehen.



In die Rollen der Jets und Sharks schlüpfen bekannte Ensemblemitglieder des Hauses, darunter etwa Oliver Liebl, Peter Lesiak, Kevin Perry und Eva Zamostny, aber auch neue Gesichter wie Myrthes Monteiro, James Park und Lionel von Lawrence.