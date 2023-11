"Der heilige Wolfgang" im Musical

Um den Heiligen Wolfgang ranken sich zahlreiche Mythen. Er wurde 972 zum Bischof von Regensburg geweiht und nahm sich 976 - in heutiger Ausdrucksweise - eine Auszeit im Kloster Mondsee. Von dort zog er sich in die Einsamkeit an den Abersee - der alte Name des Wolfgangsees - zurück. Von einem Fels soll er eine Axt rund fünf Kilometer weit an das Seeufer hinuntergeworfen haben, um dort eine Kirche zu errichten. Allein war der Bau aber nicht zu schaffen. Er verbündete sich mit dem Teufel, der ihm half. Allerdings unter dessen Bedingung, dass die erste Seele, die in die Kirche ging, ihm gehören sollte. Der schlaue Wolfgang fing am Tag vor der Fertigstellung einen Wolf und trieb ihn hinein. Vor lauter Wut zerriss der Teufel das Tier in der Luft und baut seither keine Kirchen mehr. So die Legende.

Wolfgang wurden auch zahlreiche Wunder zugeschrieben. Er wurde schnell zum Nothelfer für alles, was die Menschen belastete. Er wurde 1052 heiliggesprochen. Sein "Kirchlein im Wolfgangland" wurde schon im Mittelalter ein bekannter Wallfahrtsort mit zigtausend Pilgern jährlich.

Franzobel schreibt seit heuer an dem Libretto. Er sei überrascht von der Vita von Wolfgang gewesen. Sie sei von vielen Legenden umrankt und wenig historisch abgesichert. Er habe ja gar nicht danach gestrebt, ein Heiliger zu werden, sei es aber geworden. Die Entwicklung seiner Persönlichkeit treffe viele denkende heutige Menschen. Das soll das Stück vermitteln. Gerd Hermann Ortler will seine Musik zu dem Mystical der neu gedachten Persönlichkeit des Wolfgang - die Evolution vom einfachen Menschen zum Heiligen - entsprechend komponieren. Das Ensemble besteht aus etwa 18 Personen. Das musikalische Rückgrat sollen eine Band und ein Kammerensemble, erweitert um Streicher und Bläser bilden.