Die Auswahl an kostenlosen Veranstaltungen unter freiem Himmel ist groß und vielseitig. Auch das MuseumsQuartier hat sich längst in die Riege der Open-Air-Events eingereiht. Neben dem alljährlichen Literaturfest O-Töne, bei dem Besucher:innen bei zahlreichen Lesungen in den Genuss von hochkarätigem literarischem Programm kommen, warten auf der MQ Sommerbühne noch zahlreiche weitere Events. Bis Ende September gibt es nahezu täglich ab 19.00 Uhr verschiedene Veranstaltungsformate zu erleben: Hofmusikkonzerte, Artist Talks, Performances, Diskussionsrunden oder Vorträge.

Hier einige Empfehlungen, die ihr nicht verpassen solltet: