"Auersgarden" neu im Palais Auersperg

Nach der Insolvenz der früheren Mieterin der Gastronomie Betreibergesellschaft des Palais Auersperg will Pollischansky den Sommer-Hotsport in der Josefstadt unter dem neuen Namen weiterführen. Bereits ab Juni soll der Gastgarten mitsamt kulinarischem Angebot wie gewohnt an den Start gehen.

Der Wiener Gastronom sehe in der Übernahme des Palais-Gartens eine Möglichkeit, frische Impulse zu setzen. "Es ist eine Ehre, diesen einzigartigen Ort beleben zu dürfen und ich bin fest entschlossen, den Gästen auch in diesem Sommer unvergessliche kulinarische Erlebnisse zu bieten", so Pollischansky. Viele Gastronomen, die bereits in den vorherigen Jahren Teil des Events waren, hätten ihr Interesse, auch in diesem Sommer wieder dabei zu sein, bereits bekundet.