Und wie sieht es im Rest von Österreich aus? 2022 verteidigen das im burgenländischen Weiden am See gelegene Restaurant „Das Fritz“ sowie das Wirtshaus „Preuner Wirt“ aus Frankenburg am Hausruck (Oberösterreich) ihre Titel als beliebteste Restaurants am Wasser. Neu hinzu kam unter anderem das in der Steiermark erstplatzierte „Flamingo“ aus Graz.

Hier also die Sommer-Locations in Österreich, die ihr euch in diesem Jahr nicht entgehen lassen solltet.

Die beliebtesten Outdoor-Locations Österreichs

Die Sieger im Burgenland

Die Sieger in Niederösterreich