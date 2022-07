Beach-Feeling! 8 tolle Strand-Locations in Österreich

Auch in Westösterreich lässt es sich herrlich am Strand entspannen. Das Konzept der Bregenzer Beachbar: Chillige Strandbar am Tag – abends Szene-Treff und Lifestyle-Location! Sand, Palmen, Cocktails, 300 Liegestühle und mediterranes Flair laden zum Verweilen und zu kultigen Partys in die Bregenzer Seeanlagen am Musikpavillon ein.