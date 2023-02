Der Faschingsdienstag steht wieder vor der Tür. Rund um den 21. Februar taucht die ganze Stadt wieder in die fantastische Welt des Karnevals ein – an nahezu jeder Ecke werden süße Krapfen in allen denkbaren Variationen angeboten und in den Clubs tummeln sich wieder mystisch-witzige Wesen, die das eskapistische Spektakel auf dem Dancefloor ausleben. Aus gegebenem Anlass haben wir die besten Partys für eine lustige Faschingsnacht in Wien für euch zusammengesucht.