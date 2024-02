A-Danceclub: Straps & Pyjama Ball

Wer den A-Danceclub zu Fasching betritt, sollte seine Alltagskleidung am besten zu Hause lassen. In Faschingskostüm, besser in Pyjama oder in Strapsen, erhält man bis Mitternacht einen 20,- Euro-Gutschein auf alle Schankmixer! Großes Highlight ist die Menstrip-Einlage von den "Milano Boys".