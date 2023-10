Programm-Highlights 2024

Mit den Lido Nights nach den Open-Air-Konzerten öffne das Brucknerhaus seine Türen und Tore. Die Tickets gehen 2024 vom Ein-Tages-Pass bis zum Experience-Ticket mit exklusiver Schiffsanreise vom Brucknerhaus zum Backstage-Bereich am anderen Donauufer, so Markus Weber von Arcadia Live. Auch das FM4-Festivalradio sei wieder an Bord.

Der erste Hauptact, DJ und Electroswinger Marcus Füreder aka Parov Stelar, ist im Mühlviertel aufgewachsen und hat sich nach etlichen Jahren in Mallorca wieder in seiner Heimat niedergelassen. Er schickte grippekrank die Botschaft, dass es für das ganze Parov-Stelar-Team nichts Schöneres gebe, als das 20-Jahr-Jubiläum der Band in seiner Heimatstadt Linz zu feiern. "Wir werden uns für das Heimspiel etwas Besonderes einfallen lassen."

Am zweiten Tag wird es rockiger mit Kraftklub aus Chemnitz, die bringen ihr 2022 erschienenes Album "Kargo" mit an die Donau. Am Sonntag lässt Sam Smith das zweite Lido Sounds ausklingen. Smith kommt mit seinem im Jänner veröffentlichten Album "Gloria" nach Linz.

Potocki verriet zudem, dass man noch daran arbeite, wie im Vorjahr mit Danger Dan bereits zum Start am Freitagnachmittag einen Knüller zu bieten.

Freuen kann man sich 2024 zudem auf K.I.Z, Nina Chupa (beide D) und die britische Band Idles. Aus Österreich sind bereits Soap&Skin, Anda Morts, Cousines Like Shit und Hidden Gemz bestätigt. Weitere Line-Up-Infos sollen nach und nach folgen.